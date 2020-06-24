Открытие исторической части парада: легендарные танки Т-34 прошли по Красной площади
Возглавляет расчет генерал-лейтенант Сергей Кисель.
© Видео: ТРК ВС РФ "ЗВЕЗДА" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Историческую часть парада открывают военнослужащие 1-й гвардейской танковой Краснознаменной армии, которые прошли на танках Т-34.
Возглавляет расчет генерал-лейтенант Сергей Кисель.
За годы войны танковая армия с боями прошла от Курска до Берлина, уничтожив более семи тысяч танков, самоходных орудий и бронетранспортеров.