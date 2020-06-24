По Красной площади прошел парадный расчет самоходных артиллерийских установок СУ-100
Во время войны главными задачами расчетов самоходных артиллерийских установок были огневая поддержка войск и уничтожение бронетехники противника.
© Видео: ТРК ВС РФ "ЗВЕЗДА" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Колонну танков Т-34 сменил парадный расчет самоходных артиллерийских установок СУ-100.
Во время войны главными задачами расчетов самоходных артиллерийских установок были огневая поддержка войск и уничтожение бронетехники противника.
Историческую часть парада ранее открыли военнослужащие 1-й гвардейской танковой Краснознаменной армии на танках Т-34.