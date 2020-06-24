В России за сутки подтверждены 7 176 случаев инфицирования COVID-19
Справились с COVID-19 за минувшие сутки 12 393 россиянина.
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За сутки в 84 регионах России подтвердились 7 176 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных достигло 606 881 в 85 регионах. Такие данные приводит оперативный штаб.
Справились с COVID-19 за минувшие сутки 12 393 россиянина. Всего выздоровели 368 822 человека.
На 24 июня в стране проведено 17,8 миллиона тестов на коронавирус.