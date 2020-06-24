Парадный расчет «Юнармии» прошел по Красной площади

В Параде Победы участвуют лучшие представители военно-патриотического общественного движение «Юнармия». Сейчас они прошли мимо трибуны. Их легко узнать по яркой форме: красная рубашка и коричневые брюки, алые береты.

Парадный расчет возглавляет начальник Главного штаба движения летчик-космонавт, герой РФ Роман Романенко.

В рядах «Юнармии» уже более 750 тысяч человек.