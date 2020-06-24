Парадный расчет «Юнармии» прошел по Красной площади
Возглавляет его начальник Главного штаба движения летчик-космонавт, герой РФ Роман Романенко.
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В Параде Победы участвуют лучшие представители военно-патриотического общественного движение «Юнармия». Сейчас они прошли мимо трибуны. Их легко узнать по яркой форме: красная рубашка и коричневые брюки, алые береты.
Парадный расчет возглавляет начальник Главного штаба движения летчик-космонавт, герой РФ Роман Романенко.
В рядах «Юнармии» уже более 750 тысяч человек.