Парад Победы в Туле с трибун увидят 20 ветеранов Великой Отечественной войны

Город - герой Тула принимает парад Победы одновременно с Москвой. Увидеть его с трибун смогут 20 ветеранов Великой Отечественной войны, самых почетных гостей.

Основа парада - десантники 106-й Тульской гвардейской дивизии и военнослужащие Сил специальных операций. Их сегодня можно увидеть только в Туле. Это глубинная разведка, они выполняют самые ответственные и опасные задания.

Рядом с ними - суворовцы восстановленного Тульского суворовского училища, кадеты и юнармейцы. Бронетехнику за собой поведет не только танк Т-34, но и не менее легендарная «Катюша». На параде в оружейной столице России будет доминировать тульское оружие.