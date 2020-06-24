«Слава героям!»: Путин поблагодарил ветеранов за победу в Великой Отечественной войне
«Слава героям!»: Путин поблагодарил ветеранов за победу в Великой Отечественной войне.
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Президент России Владимир Путин поблагодарил ветеранов Великой Отечественной войны за победу. Глава государства подчеркнул, что их подвиг без преувеличения является достоянием всего человечества.
«Благодарность вам, ветераны! Вы доказали, как важно защищать ценности мира, гуманизма и справедливости», - сказал Путин.