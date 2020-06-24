Путин поприветствовал иностранных участников Парада Победы
По словам президента, мы обязаны беречь правду о войне и передать ее следующим поколениям россиян.
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Президент России Владимир Путин поприветствовал иностранных участников Парада Победы в Москве.
«Сейчас пройдут представители Азербайджана, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Молдовы, Монголии, Сербии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана. Рады приветствовать наших друзей», - отметил Путин.
По словам президента, мы обязаны беречь правду о войне и передать ее следующим поколениям россиян. Сегодняшний Парад помогает сохранить эту правду, память о поколении победителей.