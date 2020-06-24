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Путин: невозможно представить, что стало бы с миром, не встань на защиту Красная армия

Егор Левин
10:21 24.06.2020
Путин: невозможно представить, что стало бы с миром, не встань на защиту Красная армия.
Путин: невозможно представить, что стало бы с миром, не встань на защиту Красная армия
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Президент России Владимир Путин во время своей речи на Параде Победы на Красной площади заявил, что без советского народа не случилось бы победы над фашистским режимом. Глава государства поздравил всех собравшихся с Днем победы и призвал никогда не забывать о подвиге советских воинов.

«Невозможно представить, что стало бы с миром, не встань на защиту Красная армия. Мы всегда будем помнить, что нацизм сокрушил именно советский народ. На фронте и в тылу, в партизанских отрядах и в подполье, он боролся и трудился по законам мужества и единства, отстояв свою землю», - сказал с трибуны президент.

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