«Торжество добра над злом, мира над войной»: обращение Путина к участникам Парада

Владимир Путин обратился к участникам Парада Победы и всем россиянам.

«В этом году торжественные мероприятия проходят 24 июня, ровно 75 лет назад в ознаменование окончания Великой Отечественной войны здесь, у стен кремля состоялся легендарный парад победителей. Этот парад остался в истории как триумф невиданной силы, торжество добра над злом, мира над войной», - сказал Путин.

Парад по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в этом году был перенесен с 9 мая на 24 июня в связи с пандемией коронавируса. Президент РФ выбрал эту дату, так как в этот день в 1945 году состоялся исторический Парад победителей.