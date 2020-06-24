Со всего мира: более 250 журналистов из разных стран освещают Парад Победы

Освещают Парад Победы 250 журналистов из десятков стран. Они находятся в специальном медиа-центре, который располагается в Манеже. Там созданы все условия: имеются теле- и радиокабины для прямых трансляций, есть подиум для пишущих журналистов, зал для брифингов с возможностью синхронного перевода.

Везде установлены плазменные панели, где демонстрируют ранее неизвестные архивные документы о проведении марша победителей в июне 1945-го.

Работает и мультимедийная выставка «Память о Великой Победе», где представлены официальные документы, кадры кинохроники и фотографии, газеты военной поры.

Журналисты работают на безопасном друг от друга расстоянии - более полутора метров. Для всех подготовили защитные маски и перчатки.