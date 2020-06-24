Президент России Владимир Путин объявил минуту молчания в ходе парада Победы в Москве.

Сегодня на Красной площади торжественно пройдут более 13 тысяч военных. В параде будут задействованы 234 единицы наземной техники, а также 75 самолетов и вертолетов.

В параде будут задействованы танки Т-80БВМ и Т-90М «Прорыв», боевые машины пехоты БМП-2 с боевым модулем «Бережок», БМП «Курганец-25» с 57-мм боевым модулем «Эпоха», БМП «Армата» с боевым модулем «Кинжал», защищенные автомобили «Тайфун-К» 4х4 с боевым модулем дистанционного управления и «Тайфун-ВДВ», зенитные артиллерийские комплексы «Деривация-ПВО», зенитные ракетные комплексы «Бук-М3» и зенитные ракетные системы С-300В4, реактивные системы залпового огня «Торнадо-С» и другая техника. Более 20 единиц от общего числа будут представлены впервые.