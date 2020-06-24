Министр обороны РФ Сергей Шойгу перекрестился перед началом парада Победы в Москве. Командует парадом Победы в этом году главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков.

Надвратную икону над воротами Спасской башни обнаружили в 2010 году. Доподлинно неизвестно, кто именно покрыл образ слоем штукатурки. Есть предположение, что все произошло в 1937 году.

Традиция спешиваться, снимать головной убор и креститься, проезжая под этой иконой, насчитывает несколько веков.

Двадцать четвертого июня в военном параде на Красной площади примут участие более 13 тысяч военнослужащих, будет задействовано 234 единицы современной и исторической наземной военной техники, в том числе новейшие боевые машины поддержки.