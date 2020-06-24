Шойгу поздравил военнослужащих с 75-летием Победы
Шойгу поздравил военнослужащих с 75-летием Победы
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Шойгу поздравил военнослужащих с 75-летием Победы
|
Шойгу поздравил военнослужащих с 75-летием Победы
Шойгу поздравил военнослужащих с 75-летием Победы
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Шойгу поздравил военнослужащих с 75-летием Победы
В ДPУГИХ CMИ
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