На Красной площади в Москве пробили куранты: Парад Победы начался
Участие в параде примут более 13 тысяч военнослужащих и более 200 единиц техники.
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В Москве на Красной площади начался юбилейный Парад Победы, посвященный 75-летию знаменательной даты.
Участие в параде примут более 13 тысяч военнослужащих. Также задействованы 234 единицы наземной техники и 75 самолетов и вертолетов.
Зрители парада увидят более 40 парадных расчетов, часть из которых продемонстрирует стрелковое оружие и боевые знамена времен войны.