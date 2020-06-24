На Красной площади в Москве пробили куранты: Парад Победы начался

В Москве на Красной площади начался юбилейный Парад Победы, посвященный 75-летию знаменательной даты.

Участие в параде примут более 13 тысяч военнослужащих. Также задействованы 234 единицы наземной техники и 75 самолетов и вертолетов.

Зрители парада увидят более 40 парадных расчетов, часть из которых продемонстрирует стрелковое оружие и боевые знамена времен войны.