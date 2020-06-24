Ким Чен Ын отложил план военных действий против Южной Кореи

Глава Корейской Народно-Демократической Республики принял решение отложить реализацию разработанного генеральным штабом плана военных действий против Юга.

Такой выбор был сделан на проведенном накануне предзаседании пятой сессии ЦВК Трудовой партии Кореи седьмого созыва. Соответствующую информацию предоставило Центральное телеграфное агентство страны.

На предварительном заседании был рассмотрен ряд центральных проектов военной политики государства, а также прослушаны основные доклады и постановления, которые будут вынесены на окончательное заседание властей.

Кроме этого, изучены были специальные документы, содержание которых было посвящено работе государства по поддержанию и наращиванию военной силы.

Мероприятие было проведено в режиме видеоконференции.

Ранее южнокорейские военные выразили крайнюю обеспокоенность относительно планов КНДР и заявили, что при начале военных действий со стороны государства, которое разрушит все успехи во взаимоотношениях стран последних лет, их северных соседей ждет «расплата».