Лукашенко прибыл в Москву на Парад Победы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Москву, где 24 июня примет участие в торжествах, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Вместе с главой Республики на мероприятиях будут присутствовать его сыновья.

«Президент Лукашенко уже прибыл в Москву», - цитирует ТАСС представителей посольства Белоруссии в Москве.

Во время визита у Александра Лукашенко будет возможность провести переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным по вопросам отношений двух стран.

Свое участие в торжествах по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне Лукашенко подтвердил во время недавнего телефонного разговора с российским президентом. Главы РФ и Белоруссии подчеркнули особую значимость этого события для народов двух государств.