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Лукашенко прибыл в Москву на Парад Победы

Лина Давыдова
00:08 24.06.2020
Президент Белоруссии вместе с сыновьями в российской столице примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Лукашенко прибыл в Москву на Парад Победы
© Фото: Kremlin Pool, Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Москву, где 24 июня примет участие в торжествах, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Вместе с главой Республики на мероприятиях будут присутствовать его сыновья.

«Президент Лукашенко уже прибыл в Москву», - цитирует ТАСС представителей посольства Белоруссии в Москве.

Во время визита у Александра Лукашенко будет возможность провести переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным по вопросам отношений двух стран.

Свое участие в торжествах по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне Лукашенко подтвердил во время недавнего телефонного разговора с российским президентом. Главы РФ и Белоруссии подчеркнули особую значимость этого события для народов двух государств.

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