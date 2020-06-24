«Социальный блок и развитие экономики»: эксперт рассказал о ключевых темах в обращении президента

«Президент остается верен своему стилю», пристально следит за развитием ситуации и контролирует ее. Так прокомментировал обращение Владимира Путина к россиянам директор по политическому анализу института социального маркетинга Виктор Потуремский в интервью «Звезде».

По его словам, глава государства продолжил тот стратегический курс, который уже реализовывался ранее, предполагающий, в первую очередь, приоритет медицинской сферы.

«Медицина как направление, наверное, еще долгое время будет оставаться в зоне особого внимания, и там действительно предстоит работа над ошибками», - отметил эксперт.

Следующим важным блоком, о котором говорил президент, был блок мер социальной поддержки населения. Значимой помощью специалист назвал выплаты детям, ожидающиеся в июле.

«Расширение социального блока показывает, что безопасность граждан является основным приоритетом в работе президента», - подчеркнул Потуремский.

Эксперт указал, что достаточно неожиданным решением стало нововведение в сфере развития экономики страны, осуществившее давно обсуждаемое повышение налога НДФЛ. От также выделил введение новых условий кредитования, которые послужат значительным изменениям в формировании инновационной экономики.

Потуремский указал, что, по его мнению, можно расценивать как достаточно неожиданные меры по поддержке бизнеса и самозанятого населения, в частности, позволяющие снижать возраст самозанятых.