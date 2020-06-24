Космонавты с МКС поздравили россиян с 75-летием Парада Победы

Российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер с борта Международной космической станции поздравили всех россиян с 75-летием Парада Победы 1945 года.

«Ровно 75 лет назад, 24 июня, советские воины-победители и боевая техника прошли по главной площади нашей страны, ознаменовав долгожданное окончание Великой Отечественной войны и Победу советского народа», - напомнил Иванишин.

Иван Вагнер, в свою очередь, поблагодарил ветеранов за победу в Великой Отечественной войне.

«Обращаясь к героям войны и участникам парада 1945 года, мы хотим сказать: "Мы помним, мы гордимся!" Спасибо за Победу!» - сказал космонавт.

В среду, 24 июня, в 10:00 в столице на Красной площади начнется Парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В нем будут участвовать более 14 тысяч военнослужащих, 234 единицы техники и 75 летательных аппаратов.