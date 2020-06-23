Роскачество обнаружило в курином филе хлор и антибиотики

Роскачество провело исследования куриного филе 15 торговых марок и выявило следы хлора, говорится в сообщении организации.

Побочный продукт хлорирования (хлороформ) был выявлен в девяти товарах в количествах, соотносимых с нормативами хлорсодержащих веществ в питьевой воде. Причем на поверхности содержание хлора больше, чем в мышечной ткани. Это объясняется тем, что после убоя цыплят их охлаждают питьевой водой, подготовленной хлорсодержащими веществами.

Также были выявлены следы антибиотиков в 10 товарах, при этом у двух из них на этикетке имеется надпись «Без антибиотиков». Между тем, ни в одной торговой марке не было обнаружено листерий, сальмонелл, бактерий группы кишечной палочки. Также нет замечаний в отношении маркировки и содержанию белков, жиров и энергетической ценности с заявленной информацией.

В ранних исследованиях Роскачества была обнаружена кишечная палочка и сальмонелла в пельменях, а в чипсах мышьяк, кадмий и пестициды.