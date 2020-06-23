На Украине оценили шансы «победить» Россию

У Украины нет шансов «победить» Россию. Об этом сообщил бывший министр транспорта и связи украинской стороны Евгений Червоненко. Он отметил, что такой вывод можно получить на основе математики.

«Никогда мы ее (Россию, - прим. ред.) не победим. Я просто математически могу доказать — формулами, просто по математике», - сказал он в эфире телеканала «112 Украина».

Червоненко подчеркнул, что Украине следовало бы прийти к консенсусу с Россией. Причем, по словам экс-министра, Киев мог бы сделать это достойно, без унижения, не теряя интересов страны.

В мае этого года стало известно, что Украина задумала «выбить» Россию из американских космических проектов, в частности Antares.