Мутации в геноме и онкология: названа опасность сливочного масла

Употребление в пищу сливочного масла, которое в своем составе содержит дополнительные ингредиенты, помимо молока и сыворотки, может быть опасным и приводить к онкологическим заболеваниям, рассказала «Звезде» врач-диетолог, кандидат медицинских наук Римма Мойсенко.

Эксперт посоветовала читать состав, если в нем есть такие компоненты как, растительные жиры, растительное молоко, то это трансжирами.

«Если в сливочное масло добавляют такие позиции, их химическая формула крайне неустойчива и не дает возможности определить срок годности сливочного масла», - объяснила она.

По словам Мойсенко, трансжиры так называются, потому что меняется конфигурация химической формулы жира.

«Конфигурация не позволяет при употреблении данного масла встроиться в клеточную мембрану, как бы инородное тело поступает в организм, приводя к мутации и онкологическому процессу. Любые токсические элементы в организме на протяжении долгого времени поступают в организм по принципу вода камень точит . И они, воздействуя на клеточном уровне на организм подключают процесс мутации в геноме, клеток, что будет являться толчком к развитию онкологического заболевания». - объяснила врач.

Поэтому, Мойсенко посоветовала выбирать масло, которое соответствует ГОСТ - без «странного, загадочного» названия и составом, в котором есть такие ингредиенты, как молоко и сыворотка.

Сливочное масло также может быть причиной проблем с сердцем. Поэтому, жарить пищу лучше на оливковом масле.