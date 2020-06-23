Эколог рассказал о правильном использовании кондиционера

Пользоваться кондиционером в жаркую погоду нужно правильно, чтобы избежать неприятных последствий, заявил эколог-эксперт Антон Ястребцев.

Предварительно кондиционер надо протереть и очистить его фильтры, особенно, если он длительное время не использовался. Это необходимо для того, чтобы предотвратить распространение пыли и микроорганизмов, которые могут вызвать аллергическую реакцию.

Ярцев также назвал частую ошибку при использовании кондиционера. Он сказал, что часто люди открывают окна, чтобы, якобы, добиться лучшей циркуляции воздуха в помещении.

«Кондиционер не повышает содержания кислорода в помещении, не заменяет проветривания. Для человека он полезен только тем, что воздействует на теплообмен организма», - объяснил он.

По словам эксперта, допуская такую ошибку, в комнате содержание кислорода падает, а углекислого газа повышается.

«Поэтому лучше сначала проветрить помещение, а потом включать кондиционер при закрытых окнах. И делать такую процедуру регулярно», – дал совет в эфире радио Sputnik Ястребцев.

Он также напомнил о необходимости вовремя проводить сервисное обслуживание кондиционера.

Ранее эксперт сообщил, в чем заключается опасность кондиционеров. К примеру, могу возникнуть аллергические реакции или обостриться хронические болезни.