Российский спецназ получит уникальные парашюты

По его словам, подобного в мире пока никто не делал. Сейчас парашюты проходят заводские испытания, военнослужащие ее пока не тестировали.

«Это единственная система, которая позволяет ввести подразделение сразу в бой, а не высаживаться в отдалении от переднего края, чтобы подготовиться к атаке на земле», - рассказал РИА Новости советник гендиректора холдинга «Технодинамика» (входит в Ростех) Сергей Хурсевич.

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