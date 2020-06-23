Российский спецназ получит уникальные парашюты
Подобных парашютов в мире пока никто не делал.
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Российские спецподразделения получат уникальную, первую в мире парашютную систему, которая позволит десантироваться с высоты 70-80 метров. Она называется «Штурм».
«Это единственная система, которая позволяет ввести подразделение сразу в бой, а не высаживаться в отдалении от переднего края, чтобы подготовиться к атаке на земле», - рассказал РИА Новости советник гендиректора холдинга «Технодинамика» (входит в Ростех) Сергей Хурсевич.
По его словам, подобного в мире пока никто не делал. Сейчас парашюты проходят заводские испытания, военнослужащие ее пока не тестировали.