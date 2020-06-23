Мэр Хабаровска переболел COVID-19
О госпитализации Сергея Кравчука стало известно 8 июня.
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Мэра Хабаровска Сергея Кравчука, переболевшего коронавирусной инфекцией, выписали из больницы в связи с выздоровлением.
Предполагается, что он завтра выйдет на работу, передает ТАСС.
О госпитализации главы города стало известно 9 июня после того, как результат анализа был положительный. Всего в Хабаровском крае зарегистрировано 3 590 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 1 837 человек выздоровел, 23 умерли.