Трамп заявил, что торговая сделка между США и Китаем не расторгнута

Американский лидер Дональд Трамп опроверг сообщения об окончании действия торговой сделки между Соединенными Штатами и Китаем.

«Торговая сделка с Китаем в полной сохранности. Надеюсь, они продолжат выполнять условия соглашения!» - написал американский лидер в своем Twitter.

Ранее в СМИ появлялась информация, что США намерены прекратить действие соглашения с КНР на фоне растущей уверенности разведки в происхождении нового коронавируса якобы из Уханя.

Об этом заявил Fox News глава Нацсовета по торговле при Белом доме Питер Наварро, который сказал, что «все кончено» и это является решением Дональда Трампа. Позднее глава совета при Белом доме объяснился, отметив, что слова были вырваны из контекста.

Торговое соглашение между странами должна была ослабить напряжение отношений между США и КНР и сократить торговый дефицит. Китай в свою очередь согласился увеличить закупки американской сельскохозяйственной продукции, например.