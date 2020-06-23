Скорая помощь перевернулась в Кемерово, столкнувшись с иномаркой: четыре человека пострадали

В Кемерове сегодня, 23 июня, около 00.30 по местному времени машина скорой помощи попала в ДТП. По предварительной информации, иномарка проигнорировала знак «Уступи дорогу» на перекрестке улиц Н. Островского и Весенней, тем самым допустив столкновение с машиной скорой помощи. В результате столкновения она перевернулась. Травмы в аварии получили четыре человека: водитель автомобиля скорой помощи и три пассажира. Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства аварии, сообщили «Звезде» в пресс-службе ГУ МВД РФ по Кузбассу.

Пострадали водитель «скорой», два фельдшера, сам больной травм не получил и был благополучно доставлен в стационар, передает РИА Новости. Состояние пострадавших оценивается как средней тяжести.