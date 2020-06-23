В мире от коронавируса вылечилось более 4,5 миллиона человек

Всего в мире от смертельной инфекции - коронавируса нового типа - вылечилось более 4,5 миллиона человек, сообщает американский университет Джонса Хопкинса, ведущий статистику заболевания.

По данным университета, точное число зарегистрированных пациентов, вылечившихся от болезни, составляет 4 510 707. Большинство выздоровевших находятся в США - 640 198 человек, и в Бразилии - 601 736, так как эти страны лидируют и по общему числу заболевших. Всего, по информации организации, в мире заражено более девяти миллиона человек, число летальных случаев составляет 471 591.

Вспышка нового типа коронавируса впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в китайской городе Ухань. За пару месяцев заболевание охватило 188 стран мира. 11 марта Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. С начала распространения эпидемии в нашей стране выявлено 592 280 случаев заболевания.