Аномальная жара надвигается на европейскую часть России

На территории Москвы, а также смежных регионов, располагающихся на западе европейской части страны начиная с пятницы текущей недели ожидаются аномально высокие температуры.

Такой прогноз сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Специалист объяснил, что перемена погоды связана с изменением циркуляции в атмосфере. Жара, которая, согласно имеющимся данным, продлится до конца недели, будет доходить до значений в 25-30 градусов.

Такие показатели температур на 4-5 градусов Цельсия превышают нормальные для данного периода сезона и данного географического пространства.

Согласно данным Гидрометцентра, представленным ТАСС, во вторник воздух в столице прогреется до 17-19 градусов, в среду и четверг значения заметно повысятся, дойдя до 23-25 градусов, и с пятницы столбики термометра будут доходить максимум до 30-31 градуса тепла.