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Российские военные обеспечили безопасность ключевой дороги на северо-востоке Сирии

Павел Ремнев
06:01 23.06.2020
Ранее участок трассы М-4 между населенными пунктами Айн-Иса и Телль-Тамир длиной более 120 км открыли для передвижения мирных жителей.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

На северо-востоке Сирии возобновляется торговля. Недавно по участку М-4 восстановилось движение, но в сопровождении российских военных.

Трасса М-4 - самый удобный и быстрый способ попасть на другую сторону опасной зоны.  В фурах в основном скот, продукты, стройматериалы, промышленные товары - как правило, из Алеппо, который возвращает себе звание индустриальной столицы Сирии.

А обычные жители передвигаются на минивэнах, либо на небольших грузовиках. Здесь это самый ходовой транспорт. На таком Мухаммед Рахмед со своей семьей едет к родственникам.

«Я еду в Телль-Тамир, это на другой стороне опасной зоны.  Раньше приходилось делать огромный крюк - по бездорожью и пустыне. А теперь мы едем с моей семьей, и теперь я точно знаю, что дорога безопасна. Большое спасибо российским военным, которые будут нас сопровождать», - отметил Мухаммед.

Трасса М-4 проходит прямо по линии соприкосновения вооруженных формирований и сирийской армии. Дорога считается относительно нейтральной зоной, но перемирие шаткое.

На этой территории не действуют никакие законы, рассказывает Таара Хан. Мужчина возит из Хасеке лекарства и кормовые добавки для домашнего скота. Телль-Тамир - регион сельскохозяйственный, фермеры очень нуждаются в таких препаратах. Но добираться было очень сложно и опасно, говорит мужчина. Он не раз видел сожженные машины и тела тех, кто рискнул поехать в объезд. Теперь можно не беспокоиться.

«Я езжу очень часто, через день. Раньше это было очень опасно. Боевики постоянно перемещаются, и никогда не знаешь, где их можно встретить. Они часто грабят людей. Тех, кто пытается защититься, они убивают.  Несколько человек они уже застрелили. Но теперь все стало намного спокойнее, с тех пор как   российские солдаты начали нас сопровождать, боевики попрятались», - рассказал он.

Сирийские водители ответственно подходят к формированию колонны и соблюдают порядок во время движения. Перед отправкой военнослужащие договариваются с представителями местного самоуправления о времени убытия и прибытия. Пока удается соблюдать расписание, и каждый день колонны выезжают в одно и то же время, поясняет представитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Евгений Иванов.

«Предварительно мы связываемся с их органами самоуправления, договариваемся каждый божий день о времени, во сколько уходит, есть ли какие-то изменения, поправки, корректировки. Но на сегодняшний день все в принципе налажено. Ежедневно одно и то же время выезда, приезда», - отметил он.

Пару недель назад в рейс отправлялось не более 20 машин, а  сейчас каждый караван насчитывает не менее 100 автомобилей.

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