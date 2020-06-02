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Спасение утопающих: эксперт объяснил, как спасти попавший в воду смартфон

Тамара Астапенкова
03:05 02.06.2020
По мнению Виталия Красикова, современные аппараты являются сложными электронными устройствами, ремонт которых лучше доверять профессионалам.
Спасение утопающих: эксперт объяснил, как спасти попавший в воду смартфон
© Фото: Pixabay

Утопленный смартфон можно реанимировать, если не тратить время на различные народные рецепты. Аппарат необходимо как можно скорее извлечь из жидкости, выключить и достать из него аккумулятор. После этого нужно обратиться в сервисный центр к специалистам. Об этом рассказал научный сотрудник лаборатории искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ имени Плеханова Виталий Красиков.

«Основным поражающим фактором для всех микросхем утопленного устройства будет являться электрический ток, который жидкости очень хорошо проводят. Вынутый аккумулятор позволит избежать воздействия тока на электронику смартфона», - приводит РИА Новости слова эксперта.

По мнению Красикова, не стоит заниматься «самолечением» смартфона и пытаться высушить его с помощью популярных народных методов, используя фен, пылесос или рис. Научный сотрудник считает, что судьбу современного телефона, который является сложным электронным устройством, лучше доверить профессионалам.

Красиков добавил, что успех в ремонте утонувшего смартфона зависит от жидкости, в которую он попал. Лимонады и морская вода из-за содержащихся в них примесей быстрее воздействуют на электронику в аппарате. Так же на восстановление устройства влияет время, которое оно провело с момента попадания в жидкость и до извлечения аккумулятора. Починка аппарата также будет зависеть от поврежденных деталей, отметил Красиков.

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