Эксперт назвал сроки значительного снижения смертности от коронавируса в России
Наиболее вероятным является уменьшение количества летальных исходов среди пациентов с COVID-19.
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К концу второго месяца лета количество ежедневно регистрируемых смертей среди пациентов с подтвержденным заражением коронавирусной инфекцией в несколько раз сократиться.
Такое мнение высказал эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян. Вероятнее всего, по его мнению, снижение пройдет на 1,5-2 раза.
По словам эксперта, в Московской области заболевание уже прошло свой пик. Кроме того, аналогичных успехов или же выхода на плато добились и в других регионах страны.