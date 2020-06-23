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Эксперт назвал сроки значительного снижения смертности от коронавируса в России

Анна Берестовая
04:09 23.06.2020
Наиболее вероятным является уменьшение количества летальных исходов среди пациентов с COVID-19.
Эксперт назвал сроки значительного снижения смертности от коронавируса в России
© Фото: Zamir Usmanov, Global Look Press

К концу второго месяца лета количество ежедневно регистрируемых смертей среди пациентов с подтвержденным заражением коронавирусной инфекцией в несколько раз сократиться.

Такое мнение высказал эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян. Вероятнее всего, по его мнению, снижение пройдет на 1,5-2 раза.

По словам эксперта, в Московской области заболевание уже прошло свой пик. Кроме того, аналогичных успехов или же выхода на плато добились и в других регионах страны.

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