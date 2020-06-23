Огромное облако пыли из Сахары пересекло Атлантический океан и попало в Мексику

Во вторник на территории Мексики, согласно прогнозам специалистов, появится гигантское пылевое облако, прибывшее из пустыни Сахары в Африке, преодолев Атлантический океан.

Соответствующую информацию разместил Национальной координации гражданской защиты у себя в Twitter для предупреждения населения страны.

Согласно исследованиям метеорологов, пустынная пыль уже дошла до Центральной Америки. В первый раз природное явление заметили в области Атлантического океана еще 18 июня.

Ранее подобные прецеденты уже случались. У граждан Мексики на случай появления в воздухе пыли, прибывшей с другого континента, уже должны иметься средства индивидуальной защиты для ситуации, в которой дыхание будет частично затруднено.