На Украине вновь дали ход нашумевшему делу о вмешательстве Америки в политику государства. Внефракционный депутат Верховной рады Андрей Деркач представил общественности вторую часть якобы записей разговоров бывшего главы государства Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом.

Ранее депутат уже обнародовал первую часть, в которой, если верить в их подлинность, можно найти свидетельства присутствия международной коррупционной составляющей и государственной измены на Украине того периода.

По утверждению Деркача, записи были переданы ему журналистами. Их вторая часть, как и первая, пойдет в государственное бюро расследований для изучения и определения достоверности.

В связи со скандальными записями от лица Госбюро было официально открыто уголовное дело, для участия в работе над которым неоднократно приглашался Порошенко, но не являлся, избегая появлений в правоохранительных органах.

Ранее Порошенко самолично сообщил, что его сделали подозреваемым в новом уголовном деле по факту разжигания межрелигиозной розни, возможно инициированное прихожанами самозваного Киевского Патриархата .