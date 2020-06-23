Эксперт оценил риск заразиться коронавирусом в водоеме

Открытые водоемы подвергаются воздействию большого количества солнечных лучей, губительных для COVID-19. Поэтому, находясь в воде, человек не может заразиться коронавирусом. Об этом рассказал эксперт Центра молекулярной диагностики (CMD) ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

Специалист напомнил, что в основном COVID-19 передается воздушно-капельным путем.

«Что касается открытых водоемов, то там есть шанс заразиться бактериальной или паразитарной инфекцией, но не коронавирусной», — цитирует Лебедева ТАСС.

Эксперт также предупредил об опасности заражения в некоторых водоемах вирусным гепатитом А, паразитарными заболеваниями, глистными инвазиями. Поэтому, обратил внимание Лебедев, очень важно уточнить список с пригодными для купания водоемами в территориальных органах Роспотребнадзора.