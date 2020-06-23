Apple презентовала обновленную операционную систему iOS 14

На последней Всемирной конференции разработчиков Apple представила публике новую разработанную ею операционную систему для устройств iPhone. IOS 14 стала обновленной версией уже известной системы, продолжающей единую линию корпорации.

Изменился привычный вид главного экрана устройства, на котором стало возможно располагать специальные виджеты с изменяющимся размером и положением.

Также добавилась функция группировки приложений в меню по категориям, производящейся автоматическим путем.

Еще одним нововведением стала возможность смотреть видео в фоновом режиме, предполагающем вывод ролика в боковую часть экрана, где он сможет продолжать транслироваться, не останавливая при этом свободную работу с другими приложениями.

Кроме того, новинка отличается от предшествующих версий операционной системы наличием встроенного синхронного переводчика, имеющего в распоряжении 11 языков, в частности – русский.

Ранее в России ответили на слова генерального прокурора США о связях компании с Москвой, назвав это новой фазой антироссийских обвинений, которые уже обернулись «против своих».