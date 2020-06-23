Макрон привел доказательство «смерти мозга НАТО»

Инцидент между французскими и турецкими кораблями в Средиземном море стал доказательством «смерти мозга НАТО». Об этом заявил глава Франции Эмманюэль Макрон.

«Я возвращаю вас к моим заявлениям конца минувшего года о «смерти мозга НАТО», — цитирует Le Figaro главу государства.

Инцидент произошел у побережья Ливии. Турецкий фрегат не стал выполнять распоряжение о досмотре груза со стороны французского корабля, принимающего участие в операции НАТО.



Более того, уклоняясь от досмотра, турецкий корабль взял на прицел французский с помощью радарной системы ракетного наведения. Во французском оборонном ведомстве расценили эти действия как «исключительно враждебные и агрессивные».

Макрон ранее уже заявлял о «смерти мозга НАТО». Впервые он подобную фразу произнес осенью 2019 года. Президент Франции тогда же призвал Европу думать о себе как о самостоятельной геополитической силе.