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Самочувствие аллергиков не улучшится до 10 июля

Анна Берестовая
02:47 23.06.2020
Прохладная погода в конце весны привела к формированию большого числа побегов, а жара сейчас благотворно влияет на рост растений.
Самочувствие аллергиков не улучшится до 10 июля
© Фото: pixabay.com

Ожидать ослабления симптомов аллергии на злаковые травы россиянам, подверженным ей, стоит не ранее 10 июля, когда их бурное цветение начнет идти на спад.

Такой совет дал доцент агробиотехнологического департамента Аграрно-технологического института РУДН Валентин Введенский.

Ранее, в мае, специалист прогнозировал крайне активный рост растений после весенних похолоданий, которые положительно повлияли на формирование побегов трав.

Прогноз Введенского оказался верным, и аллергикам пришлось столкнуться с цветением в два раза большего количества побегов, что привело к ухудшению их состояния здоровья по сравнению со стандартной аллергической реакцией.

«Мы еще не достигли пика цветения злаковых», - передают «Известия» предупреждение эксперта.

Пиковой точкой периода цветения станет середина и конец текущего месяца, спад же произойдет достаточно нескоро. Кроме того, на этом этапе уже высокие температуры, наблюдающиеся во многих регионах, способствуют усилению роста растений.

Ранее аллерголог-иммунолог московского департамента здравоохранения объяснил, что мнение о существовании аллергии на тополиный пух ошибочно. Сам по себе он не вызывает аллергической реакции – она проявляется на пыльцу других растений, переносимую пухом.

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