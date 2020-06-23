Президент Сербии примет участие в параде Победы в Москве
Александр Вучич будет находиться в Москве 23-24 июня.
© Фото: Kremlin Pool, Global Look Press
Президент Сербии Александр Вучич посетит Россию с двухдневным визитом 23-24 июня. Здесь он проведет встречу с Владимиром Путиным и будет присутствовать на параде Победы. Об этом заявили в администрации главы Сербии.
Ране министерство обороны Сербии отправило 75 гвардейцев для торжественного прохода по Красной площади.
Также российскую столицу посетит известный сербский режиссер Эмир Кустурица. На парад в честь 75-летия Великой Победы его лично пригласил министр обороны России Сергей Шойгу.