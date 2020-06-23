Поправки к Конституции потребуют принятия более 70 законов

В случае принятия поправок к Конституции России необходимо будет также принять более 70 законопроектов. Об этом заявил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенников.

«Навернoе, в первый раз скажу, пoтoму чтo в мoей пoяснительнoй записке былo указанo пoрядка 30 (закoнoв - прим.ред), то уже даже наверно больше 70 будет», - цитирует Крашенинникова ТАСС.

Он также отметил, что отдельный блок законов будет посвящен сфере здравоохранения.

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции состоится 1 июля. С 25 июня официально стартует электронное голосование.

Ранее во время обращения к россиянам глава РФ Владимир Путин заявил, что принятие поправок позволит обеспечить уверенное развитие страны и повышение качества жизни и благополучия людей.

