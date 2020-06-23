За сутки в Москве умерли 14 пациентов с коронавирусом

За прошедшие сутки на территории столицы зарегистрировано 14 летальных исходов среди пациентов, зараженных коронавирусной инфекцией. У всех умерших была диагностирована пневмония и подтверждено тестами заражение COVID-19.

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом обращается к жителям Москвы с убедительной просьбой внимательно и ответственно относиться к своему самочувствию. При первых же симптомах ОРВИ необходимо отказаться от самостоятельного лечения и вызвать на дом медиков. Предосторожность в данном случае может защитить жизнь и здоровье вас и окружающих людей.

Ранее стало известно, что от коронавирусной инфекции на 45 году жизни скончался Верховный лама республики Тыва Джемпел Лодой, избранный на пост лидера буддистов региона в 2019 году.