В Москве произошла перестрелка на Алтуфьевском шоссе
По предварительной информации в ходе инцидента пострадал один человек.
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
Согласно поступившей в распоряжение правоохранительных органов информации, в северной части столицы произошла перестрелка, в результате которой пострадал один человек.
В настоящий момент проверяется достоверность полученных сведений.
По предварительным данным, инцидент произошел на Алтуфьевском шоссе и был вызван конфликтом между криминальными лидерами, устроившими сходку.
На данным момент полицейскими были задержаны около 30 человек.