В Москве произошла перестрелка на Алтуфьевском шоссе

Согласно поступившей в распоряжение правоохранительных органов информации, в северной части столицы произошла перестрелка, в результате которой пострадал один человек.

В настоящий момент проверяется достоверность полученных сведений.

По предварительным данным, инцидент произошел на Алтуфьевском шоссе и был вызван конфликтом между криминальными лидерами, устроившими сходку.

На данным момент полицейскими были задержаны около 30 человек.