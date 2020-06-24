Последние приготовления: кадры генеральной репетиции Парада Победы на авиабазе Хмеймим

В Сирии на российской авиабазе Хмеймим готовятся к Параду Победы. В нем примут участие около тысячи российских и сирийских военнослужащих. По плацу пройдут летчики, военные полицейские, медики, бойцы тактической группы.

О подготовке к Параду Победы рассказал начальник отделения военной полиции ВС РФ Вадим Иванов.

«Я офицер в четвертом поколении, у меня три прадеда, двоюродный дедушка, двоюродная бабушка воевали. Для меня это большая честь и гордость участвовать в параде. А тем более на сирийской земле», - признался он.

Особая роль отводится военному оркестру. Музыканты заканчивают последние репетиции. В этом году их репертуар пополнился гимном Сирийской арабской республики.

«Парад - это главный праздник всех военнослужащих. Без оркестра его невозможно представить. Для нас это очень волнительно. Потому что Парад Победы - раз в год. А юбилей вообще раз в пять лет. Программа у нас состоит из старинных маршей, из песен военных лет», - рассказал дирижер военного оркестра российской группировки войск в Сирии Павел Сергиенко.

В составе механизированной колонны - около 50 машин: «Тигры», БТРы, «Панцири», а также сирийская техника - пикапы с пулеметами в кузове, доказавшие свою эффективность во время боевых действий в пустыне. Но самой насыщенной обещает быть воздушная часть парада. Боевая и транспортная авиация - машины, на которых пилоты ВКС взяли под контроль небо над Сирией.

А Сирийскую арабскую армию будет представлять ее элита - морские офицеры, пилоты военно-воздушных сил и бойцы штурмового полка коммандос.