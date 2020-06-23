«Для нас это существенная помощь»: неработающая из-за эпидемии мать рада выплатам от президента РФ

В сегодняшнем видеообращении к гражданам РФ президент Российской Федерации Владимир Путин сообщил, что выплаты на детей, которые получили семьи в июне, будут продлены еще на один месяц. Таким образом, в июле имеющие детей до 16 лет родители смогут получить на каждого ребенка по десять тысяч рублей.

Эта сумма оказалась для многих, как и в предыдущие месяцы, существенным подспорьем. Особенно учитывая ситуацию, когда многие россияне вынужденно сидят без работы в связи с эпидемией коронавируса. Об этом рассказала «Звезде» мать двоих детей, музыкант Евгения Смирнова. Она уже знает, куда потратит денежную помощь от главы государства.

«Выплаты, конечно, очень нужные. Тем более в такой момент, когда приходится сидеть дома. Для нас, для музыкантов, это достаточно тяжело, так как пришлось отменить все концерты и выступления. Поэтому, это - существенная помощь, это очень хорошо. В июне мы все выплаты на детей уже получили. Мы получаем на двоих младших детей. Деньги тратим в основном на какой-то повседневный ремонт, на какие-то обычные повседневные нужды», - поделилась москвичка.

Как сообщили ранее в Минтруде, на единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей на детей до 16 лет будет выделено более 274 миллиардов рублей.