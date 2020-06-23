К Параду Победы готов: в Новосибирске восстановили легендарный танк Т-34

Салон легендарного танка еще несколько лет назад был завален мусором и кирпичами, а сегодня сияет и пахнет свежей краской.

Восстановить боевую машину решили к Параду Победы. Танк нашли в Юрге. Пустой корпус с трудом напоминал грозу второй мировой. Его привезли в Новосибирск: чистили, вручную точили детали. На это ушел не один год.

«Запчасти просто невозможно было найти. Звонили и из Саратова, присылали с разных городов. Кто чем мог, тот нам помогал. Мы полностью восстановили его: то есть все запчасти сейчас оригинальные в нем», - рассказал командир экипажа танка Т-34 Андрей Шуварин.

Простой и неприхотливый в эксплуатации Т-34 в годы войны не раз становился героем историй о громких подвигах. Бил собственные рекорды запаса хода и в умелых руках удивлял противника маневрененностью.

Пока Т-34 возят на трале. Но на юбилейном Параде танк-ветеран займет почетное место в колонне бронетехники и пройдет в строю уже своим ходом.

Танкисты говорят: оказаться в экипаже с героем «Бессмертного полка» - большая честь. Уверены, под пристальным взором фронтовика строй выдержат ровно.