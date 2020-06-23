Пассажиру со сломанной ногой предложили подняться по неработающему эскалатору

Следователи СК РФ посмотрели видеоролик, снятый в международном аэропорту Челябинска, после чего начали доследственную проверку.

На кадрах мужчина со сломанной ногой с трудом карабкается на второй этаж. После того, как видео попало в интернет, пользователи Сети обвинили сотрудников аэропорта Баландино в нарушении прав людей с ограниченными возможностями.

«У человека сломана нога, он попросил включить либо лифты, либо движующуюся лестницу. Ни того ни другого не случилось», - оставляют комментарии подписчики.

По словам автора ролика, в аэропорту мужчине объяснили, что эскалатор и лифты давно не работают. Теперь следователи выясняют, насколько эта информация соответствует действительности, а также проверяют, отвечают ли оказываемые в аэропорту услуги необходимым требованиям безопасности.