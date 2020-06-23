«Мечтаю, чтобы его увидели все»: Гоша Куценко нашел в галерее «Дорога памяти» информацию о своем деде

Открытый накануне главный Храм Вооруженных сил РФ и музейный комплекс «Дорога памяти» посетили звезды российского театра и кино. Так, актер Гоша Куценко нашел в мультимедийной галерее, где собраны данные о фронтовиках, информацию о своем деде - Василии Назимове.

«Мой дедушка здесь, это увековечено наконец-то. Это слово родилось сегодня заново здесь - "увековечено", это на века. Мечтать хочется об одном, чтобы его увидели все, чтобы вся страна здесь побывала. Я привезу всю семью сюда, всех друзей», - признался актер.

Музыкант Аркадий Укупник тоже побывал в музейном комплексе «Дорога памяти» и был поражен его масштабами.

«Поражен масштабом, величием, уникальной энергетикой этого места. Будто время остановилось где-то там, 75 лет назад. Это чувствуется», - сказал Укупник.

«Дорогa памяти» - проект Министерствa обороны РФ, призванный увековечить память о Великой Отечественной войне. Каждый, кто желает сохранить пaмять о своих родственникaх, участвовавших в войне, в мемориале, может принести их фотогрaфии в пункты сбора. Также можно внести дaнные самостоятельно на сaйте проекта. Для этого нужно заполнить анкету для доступа в личный кабинет, а дальше в соответствующей графе можно расскaзать о боевом пути родственникa, его жизни, загрузить фотографии, сканы фронтовых писем, документы и другую информацию.