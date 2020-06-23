В Сочи полицейские задержали хулиганов, устроивших стрельбу

В Сочи было официально открыто уголовное дело по факту хулиганства после произошедшего накануне инцидента со стрельбой на улице города. Все участники в настоящее время задержаны.

Соответствующую информацию сообщает управление МВД России по Краснодарскому краю.

Ранее, в понедельник вечером, в Адлерском районе города был замечен конфликт с перестрелкой, о котором проинформировали дежурную часть сочинского УВД. К приезду правоохранительных органов неизвестные уже скрылись, а на месте происшествия были найдены гильзы, вероятно, от травматического оружия, в количестве десяти штук.

Участники инцидента были установлены и отправлены в полицейский участок в течение следующего часа. Согласно предварительным данным, причиной конфликта стали разногласия на бытовой почве.