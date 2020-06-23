«Очень своевременно»: многодетная мать рассказала, на что потратит июльскую выплату

На единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей на детей до 16 лет будет выделено более 274 миллиардов рублей. Об этом ранее сообщили в пресс-службе Минтруда.

Ранее о том, что родители получат очередную материальную помощь от государства в июле, объявил Владимир Путин. Данная выплата должна помочь семьям, оказавшимся в сложной ситуации в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

Лариса Иванова - многодетная мама, лишившаяся недавно работы. В комментарии «Звезде» она рассказала, что июльская выплата придется как нельзя кстати для ее семьи.

«Очень своевременно. Действительно вовремя. Если говорить, например, про меня, я до сих пор без работы, потеряла работу именно в период пандемии, и до сих пор новую не нашла. И возможности у меня пока нет. А в этот период летом дети не учатся, отправить их никуда нельзя, для этого нужны средства. Соответственно, они дома: их надо кормить», - отметила она.

Как призналась Лариса, вдобавок ко всему у нее сломалась стиральная машинка, отсутствие которой, в частности, в семьях с детьми, серьезно усложняет быт. Женщина не исключила, что выплаты потратит именно на ее приобретение.