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В Москве ограничат движение по центральным улицам в связи с Парадом Победы

Валентина Пескова
21:41 23.06.2020
Перекрытие дорог для движения транспорта будет осуществлено в связи с проведением в столице военного парада к 75-летию Победы в Великой отечественной войне на Красной площади.
В Москве ограничат движение по центральным улицам в связи с Парадом Победы
© Фото: Рамиль Ситдиков, РИА Новости

24 июня в Москве состоится торжественное празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. В связи с этим движение в центре и на северо-западе будет ограничено.

Так, в 5.30 до 08.00 закроют для проезда Крылатскую улицу от Рублевского шоссе до улицы Нижние Мневники в сторону улицы Мневники; улицу Нижние Мневники от Крылатской улицы до Карамышевского моста в сторону улицы Мневники; Карамышевский мост в сторону улицы Мневники, улицу Народного Ополчения от Карамышевской набережной до улицы Мневники в сторону улицы Мневники; проспект Маршала Жукова от бульвара Генерала Карбышева до улицы Народного Ополчения; улицу Мневники; Звенигородское шоссе; улицу Красная Пресня; Баррикадную улицу; Новинский бульвар; Садовую-Кудринскую улицу; Большую Садовую улицу; Садовую-Триумфальную улицу; Садовую-Каретную улицу; 1-ю Брестскую улицу от улицы Гашека до Триумфальной площади; 2-ю Брестскую улицу от улицы Гашека до Триумфальной площади.

С 05.30 до окончания мероприятия ограничат движение по следующим участкам: Тверской улицы от Моховой улицы до Тверского бульвара и от Большой Бронной улицы до Большой Садовой улицы; 1-й Тверской-Ямской улицы от Большой Садовой улицы до улицы Гашека; Оружейного переулка от дома 3, стр. 1 до Тверской улицы; Моховой улицы от улицы Воздвиженка до Тверской улицы; улицы Охотный Ряд; Большой Никитской улицы от Моховой улицы до Романова переулка; Новой площади; Старой площади; Китайгородского проезда; Москворецкой набережной; Кремлевской набережной; Гончарной набережной; Котельнической набережной; Устьинской набережной; Подгорской набережной; Большого Москворецкого моста; Малого Москворецкого моста; Чугунного моста; Болотной улицы; Болотной площади; Софийской набережной; Раушской набережной; Болотной набережной; Фалеевского переулка; улицы Балчуг; Лубочного переулка; Садовнической набережной от улицы Балчуг до Большого Устьинского моста; Садовнической улицы от улицы Балчуг до Большого Устьинского моста; 1-го Раушского переулка; 2-го Раушского переулка; улицы Солянка; Кадашевской набережной.

С 10:00 до окончания мероприятия ограничат движение на: Большом Каменном мосту; Боровицкой площади; Моховой улице от Боровицкой площади до улицы Воздвиженка; улице Воздвиженка; улице Новый Арбат; Новинском бульваре; Садовой-Кудринской улице; Большой Садовой улице; Садовой-Триумфальной улице; Садовой-Каретной улице; 1-й Брестской улице от улицы Гашека до Триумфальной площади; 2-й Брестской улице от улицы Гашека до Триумфальной площади; Баррикадной улице; улице Красная Пресня; Звенигородскому шоссе; улице Мневники; проспекту Маршала Жукова от бульвара Генерала Карабышева до улицы Народного Ополчения; Крылатской улице от Рублевского шоссе до улицы Нижние Мневники в сторону улицы Мневники; улице Нижние Мневники от Крылатской улицы до Карамышевского моста в сторону улицы Мневники; Карамышевскому мосту в сторону улицы Мневники; улице Народного Ополчения от Карамышевской набережной до улицы Мневники в сторону улицы Мневники.

ЦОДД обращает внимание автомобилистов, что с 00:01 23 июня до 13:00 24 июня не будет возможности припарковать машину на следующих улицах: улица Красная Пресня; Новинский бульвар; Садовая-Кудринская улица; Большая Садовая улица; Раушская набережная; Садовническая улица; Садовническая набережная, улица Балчуг; Болотная улица; Фалеевский переулок; Болотная площадь; Болотная набережная; Новая площадь; Китайгородский проезд; улица Солянка; Москворецкая набережная; Садовая-Триумфальная улица; Кадашевская набережная.

Также с 00:01 24 июня запретят парковку на участке Пречистенской набережной от Соймоновского проезда до Большого Каменного моста, а с 08:00 до окончания мероприятия этот участок перекроют.

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