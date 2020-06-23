Минтруд: на единовременные выплаты на детей направят более 274 млрд рублей

Более 274 миллиардов рублей будет направлено на единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей на детей до 16 лет. Деньги будут перечисляться с 1 июля. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда РФ.

Во время своего обращения к гражданам РФ Владимир Путин анонсировал единовременные выплаты в июле в размере 10 тысяч на детей до 16 лет. Позже президент подписал соответствующий указ.

Как отметил в Минтруде, всего в России более 27 миллионов детей в возрасте до 16 лет. В ведомстве также пояснили, что для получения выплаты не требуется подавать заявление: средства перечислят родителям, которые уже ранее получили ежемесячные выплаты на детей до 3 лет или единовременную выплату на детей от 3 и до 16 лет. Все данные о выплатах имеются в распоряжении Пенсионного фонда.

А для тех родителей, которые еще не получили выплаты на детей от 0 до трех и от трех до 16 лет, предусмотрена возможность подачи соответствующего заявления до 1 октября. В этом случае все выплаты будут перечисляться единой суммой.

В ведомстве напомнили, что пособие, как и предыдущие выплаты на детей, введенные из-за сложной ситуации в связи с коронавирусом, не облагается налогом и не учитывается при назначении других мер социальной поддержки.